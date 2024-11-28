Aydın: Santraller devreye girmeye başladı…

Bahadır AYNA

Ülkemizin en büyük enerji üretim merkezlerinden olan Teknecik Elektrik Santrali’nde yaşanan sorun nedeniyle ülkenin birçok noktası elektriksiz kaldı.

Haber Kıbrıs’a konuşan Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın, Kıb-Tek ekiplerinin sahada olduğu yüksek gerilim hattında bir problem yaşandığını söyledi.

Sorun tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Aydın, santrallerin kısa süreli devre dışı kaldığını ancak yeniden çalıştırıldığını söyledi.

Yüksek gerilim hattında bir kopma yaşama ihtimali üzerinde durduklarını kaydeden Dalman Aydın ilerleyen saatlerde sorunun kesin kaynağının açıklanacağını söyledi.

Santrallerin yeniden çalıştırıldığını belirten Aydın, şebekelere yeniden elektrik verilmeye başladığını ekledi.