Aydın ve Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Söke ve Muğla'nın Milas ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirtti.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, söz konusu yangınlara ilişkin son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Söke ve Milas'taki yangınların havadan ve karadan yapılan etkin müdahalelerle kontrol altına alındığını bildiren Yumaklı, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Cansiperane şekilde çalışan orman kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.