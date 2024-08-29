Aydın: Yeniboğaziçi Belediyesi kararından vazgeçmeli

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Dalman Aydın, Yeniboğaziçi Bölgesi’nde planlanan enerji yatırımının durdurulması hakkında açıklamalarda bulundu. Aydın, Başbakan Ünal Üstel’in liderliğinde yürütülen ve ihale süreci başarıyla tamamlanan yatırımın altyapı çalışmalarının başlatılma aşamasına getirildiğini belirtti.

Ancak, Yeniboğaziçi Belediyesi Meclisi’nin gerekli arazilerle ilgili olumlu karar almaması nedeniyle bu projenin gerçekleşmesinin engellendiğini ifade etti. Aydın, bu büyük yatırımın halkımıza daha güvenilir ve kesintisiz enerji sağlamayı amaçladığını, ancak Belediye Meclisi’nin kararı nedeniyle bölgenin enerji altyapısının güçlendirilmesinin mümkün olamayacağını vurguladı. Bu durumun, elektrik kesintileri ve yeni enerji taleplerine yanıt verememe gibi olumsuz sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Aydın, bölge halkından bu durum nedeniyle anlayış beklediklerini ve Yeniboğaziçi Belediyesi’nin bu kritik projeye engel teşkil eden kararından vazgeçmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, belediyenin halkın hizmet alma hakkına engel olmadan KIB-TEK’in yatırımlarını gerçekleştirebilmesi için gereken adımları atmasını ve sağduyulu olmasını çağrısında bulundu.