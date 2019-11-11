Aydın,3 gün süreyle poliste tutuklu kalacak

10.11.19 tarihinde, Gazimağusa’ da meydana gelen ikametgâhtan sirkat, yazılı ölüm tehdidi, cinsel taciz, darp ve mülke tecavüz suçlaması ile ilgili tutuklanan Hüsnü Aydın bugün 11.11.19 tarihinde tutukluluk emri temini için Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren tahkikat memuru Murat Öztürk olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Öztürk şahadetinde, zanlının 10.11.19 tarihinde müşteki olan kız arkadaşının izniyle ikametgâhında bulunduğu bir esnada aralarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada kız arkadaşının yüzüne tokat atmak ve elleriyle ağzını ile burnunu kapatmak suretiyle darp ettiğini aktardı. Müştekinin evinden çıkması için zanlıyı uyarmasına rağmen zanlının çıkmayıp evde kaldığı ve müştekinin yatak odasındaki aynaya eline aldığı kırmızı renk ruj ile erkek cinsel organı resmini çizdiğini, dolap üzerindeki aynaya da “Y….k derler buna meraklı” diye yazdığına değinen Öztürk zanlının banyodaki ayna üzerine de “ I willkillyoubitch” yazmak suretiyle yazılı ölüm tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Evden ayrılırken müştekiye ait aracın yedek anahtarını ve yatak odasından yarım tur pırlanta yüzüğünü sirkat ederek ayrılan zanlının 11.11.19 tarihinde kendi isteğiyle polise gelerek teslim olduğunu ve tutuklandığını belirten Öztürk, gönüllü bir ifade vererek işlemiş olduğu suçların bir kısmını kabul eden zanlının el yazısı ile imza örneklerinin incelenmek üzere Lefkoşa’ya gönderildiğine vurgu yaptı.

Öztürk şahadetine devamla gönüllü ifadenin teyit ve tekzibini yapmak yanında alınacak olan ifadelerin de olduğuna dikkat çekti ve tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

11/11/2019 22:58