Aydın'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi yaralandı

Türkiye'de Aydın'ın Efeler ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalkan uçak, pist başına 900 metre mesafede henüz belirlenemeyen nedenle düştü.



Kazada eğitmen ve öğrenci hafif şekilde yaralandı.



Yaralılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



Yaralıların, eğitmen pilotlar Saygın Zibeller ile Murat Mocan olduğu belirlendi. Ayrıca uçağın 100 metreden toprak zemine düştüğü tespit edildi. Uçağın düşüş nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.



Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan "Aydın Çıldır Uçuş Akademisi işletmesinde bulunan TC-TDA tescil işaretli hava aracının Aydın Çıldır Havaalanından kalkışını müteakip henüz bilinmeyen bir nedenle pist sonuna düşmesi neticesinde hava aracı kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu iki pilot yaralanmış ve hastaneye sevk edilmiştir." açıklaması yapıldı.