Aydındağ: Kıbrıs Türk Halkı sizleri çok özlüyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gençlik Kolları Başkanı Yağmur Aydındağ, Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ölümlerinin yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Aydındağ, mesajında “Onların bizlere bıraktığı bu mirasa sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur” ifadesini kullandı.

Aydındağ’ın mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinin en önemli iki mihenk taşı olan Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ölümlerinin yıl dönümü vesilesiyle rahmetle yad ederim. Onların bizlere bıraktığı bu mirasa sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur.

Biz gençlerin bu sorumluluk bilinci ile hareket etmesi elzem’dir. Siyaset sahnesinde yer alan büyüklerimizin de hangi cenahtan olursa olsun liderlerimizin, siyasi duruşlarını örnek alması gerekmektedir. Kıbrıs Türk Halkı sizleri çok özlüyor. Kurduğunuz Devleti ileriye taşımak hepimizin görevidir.

Yattığınız yer nur mekanınız cennet olsun.”

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12/01/2023 22:51