Aydınköy – Güzelyurt yolunda kaza: 1 yaralı

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13/01/2023

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Aydınköy – Güzelyurt yolunda kaza: 1 yaralı

Aydınköy – Güzelyurt yolunda, bu akşam meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 17:30 raddelerinde meydana geldi.

Yönetimindeki LK 458 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyreden Mine Gömülütaş (K-50), aracıyla yolun solundan yoldan çıkarak bir narenciye bahçesine çevreleyen tellere çarpıp yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.

13/01/2023 18:21
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TAGS: Aydınköy – Güzelyurt yolunda kaza: 1 yaralı
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