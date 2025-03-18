Aydınköy Sulama Birliği’ne su dağıtımını güçlendirecek borular teslim edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Aydınköy Sulama Birliği’ne su dağıtımını güçlendirecek boruların teslim edildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aydınköy Sulama Birliği’nde yaşanan su dağıtım sorunlarını çözmek amacıyla yürütülen projede, 2 kilometre uzunluğunda ve 160 mm çapındaki borular temin edilerek sulama birliğine teslim edildi.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, bölgedeki su altyapısının güçlendirilmesi yönünde adım atıldı.

Bölgedeki üreticilerin daha verimli ve sürdürülebilir bir sulama sistemine kavuşmasını sağlayacak bu gelişmenin, tarımsal üretimin devamlılığı açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Su dağıtımındaki mevcut problemlerin çözülmesiyle birlikte çiftçilerin suya erişiminin kolaylaşması ve sulama verimliliğinin artırılması hedefleniyor.