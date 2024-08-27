Aydınköy ve Gaziveren’de yarın elektrik kesintisi yapılacak

Aydınköy, Gaziveren bölgesi ve çevresinde yarın 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 10.00-12.00 saatlerinde gerçekleştirilecek kesinti şu bölgeleri kapsayacak:

“Aydınköy, Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu, Gaziveren, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı, Mümtaz Rest., Gaziveren Tepe Mah., Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Rest., Çiftlikevi Rest., bölgedeki tesis ve su motorları”