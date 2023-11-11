Aydınköy'de Kaybolan 94 Yaşındaki Rasım Özparlak Bulundu

ads ads ads ads
11/11/2023

ads
Aydınköy'de Kaybolan 94 Yaşındaki Rasım Özparlak Bulundu


 

Aydınköy'de dün sabah saatlerinde evinden ayrılan ve geri dönmeyen 94 yaşındaki Rasım Özparlak'ın arama çalışmaları başarıyla sonuçlandı.  Rasım Özparlak, yapılan aramalar sonucunda bugün saat 16.00 sıralarında Yayla köyü Dallas Bölgesi mevkiindeki arazi içerisinde bulundu. Polisten yapılan açıklamada bahse konu şahıs sağlık kontrolünden geçirilmek üzere, ambulans ile Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı aktarıldı. Polis arama faaliyetlerine katkı yapan herkese teşekkür etti.

 

 

 

11/11/2023 16:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.