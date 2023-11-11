Aydınköy'de Kaybolan 94 Yaşındaki Rasım Özparlak Bulundu

Aydınköy'de dün sabah saatlerinde evinden ayrılan ve geri dönmeyen 94 yaşındaki Rasım Özparlak'ın arama çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Rasım Özparlak, yapılan aramalar sonucunda bugün saat 16.00 sıralarında Yayla köyü Dallas Bölgesi mevkiindeki arazi içerisinde bulundu. Polisten yapılan açıklamada bahse konu şahıs sağlık kontrolünden geçirilmek üzere, ambulans ile Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı aktarıldı. Polis arama faaliyetlerine katkı yapan herkese teşekkür etti.

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