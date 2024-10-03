Aydınköy'de ve Yayla’da yangın!

Aydınköy'de dün 17:30'da arazide çıkan yangın sonucu, 100 metrekarelik alandaki kuru otlar, çalılar ve sulama hortumları zarar gördü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, soruşturma devam ediyor.

Yayla'da dün 15:30'da kullanılmayan bir okul avlusunda, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 180 metrekarelik alan içinde kuru otlar ve 13 çam ağacı zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.