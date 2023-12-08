Aydınlatma Direğindeki Arıza Giderildi

AKSA Süper Lig'de Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği takımları arasındaki Leymosun derbisi Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'ndaki bir aydınlatma direğindeki arızanın saat 19.00'da giderilebilmesi nedeniyle geç başladı. Türk Ocağı takımı yağış altında isınma hareketlerine 18.55'de çıkarken elektrik teknisyenlerinin müdahalesiyle sorun giderilince Doğan T.B. takımı da sahaya 19.10'da çıktı. Karşılaşmanın hakemi Kerem Eran takım kaptanlarıyla görüşerek takımların ısınma hareketlerini tamamlamasıyla birlikte maçı 22 dakika gecikmeyle saat 19.22'de başlattı.

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