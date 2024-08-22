Aydınlatma direğine çarptı, yan yattı

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22/08/2024

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Aydınlatma direğine çarptı, yan yattı

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 27 yaşındaki Alparslan Şermet yönetimindeki EZ 520 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, Alayköy Sanayi direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje düştü.

Araç orta refüj içerisinde yer alan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza saat 21.55 sıralarında K-Met Food iş yeri önünde meydana geldi.

Kaza sonucunda araçta sıkışan Alparslan Şermet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

22/08/2024 23:51
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TAGS: Aydınlatma direğine çarptı, yan yattı
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