Aydınlatma direğine çarptı, yan yattı
22/08/2024
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 27 yaşındaki Alparslan Şermet yönetimindeki EZ 520 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, Alayköy Sanayi direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje düştü.
Araç orta refüj içerisinde yer alan aydınlatma direğine çarptı.
Kaza saat 21.55 sıralarında K-Met Food iş yeri önünde meydana geldi.
Kaza sonucunda araçta sıkışan Alparslan Şermet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.22/08/2024 23:51