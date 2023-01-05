Yanmayan aydınlatma lambaları tamir edilmeli

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05/01/2023

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Yanmayan aydınlatma lambaları tamir edilmeli

Özel Haber

Ülkemizde yollar karanlık, sürücüler isyanda ancak bu karanlık için çözüm üreten maalesef yok…

Karanlıkla birleşen sürücü dikkatsizliği “ölümlü kaza” gibi geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olabiliyor.

Ülkemizde yapılan çift gidiş geliş anayolların aydınlatılması için kurulan aydınlatma lambalarının bir kısmının devre dışı olması, sürücüleri isyan ettiriyor.

Lefkoşa- Girne anayolu, bu yollarımızdan sadece biri…  Söz konusu güzergahta bulunan aydınlatma lambalarının bir kısmı yanıyor, bir kısmı ise yanmıyor.  Güzergah boyunca çift yönlü olan lambaların ise birinin yandığını, diğerinin yanmadığını gözlemlemek mümkün…

05/01/2023 20:49
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TAGS: Yanmayan aydınlatma lambaları tamir edilmeli
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