Aydoğdu: Sanıklar bizimle dalga geçtiler, bunlar nasıl insanlar yüzleri hiç mi kızarmadı…

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasının ikinci gününde İmran Aydoğdu’nun babası Kadir Aydoğdu da sanıklardan şikayetçi olduğunu vurguladı.

Adıyaman’da deprem olduğunu telefonda öğrendiğini söyleyen Aydoğdu, “Ben gelemedim Adıyaman’a eşim ve diğer kızım gitti” dedi. Haberlerde Adıyaman’ın adının geçmediğini kaydeden Aydoğdu “Sonra başka yerlerde haberler duyduk İmran çıktı diye. Adıyaman’a ulaşamadık, bütün hastanelerde aradık. Kıbrıslılar sağ olsun tek parça çıkardılar kızımı, şimdi o kum yığınından kızımı tek parça aldım diye Allah'a şükrediyorum” dedi.

Otelde hayat üçgeni yapacak bir şey kalmadığını belirten sorumluların tamamından şikayetçi olduğunu belirten Aydoğdu, “En yüksek cezayı alsınlar. Ben emekliliği düşünüyordum, kızım rehber olup bana buraları o gezdirecekti” dedi.

İmran Aydoğdu’nun annesi Seher Aydoğdu da “Sanıklardan şikayetçiyim cehennemde yaşamalarını ömür boyu cezalarını çekmelerini istiyorum” dedi.

Kızıyla son konuşmasını anlatan Seher Aydoğdu, Adıyaman’a kızına ulaşamadıklarını, bir taraftan Adıyaman’a gitmeye diğer taraftan haber almaya çalıştıklarını kaydetti.

Kızının bu tura gitmesini hiç istemediğini anlatan acılı anne Seher Aydoğdu, Kıbrıslı ekibin çocuğunu çıkardığını anlattı ve “Benim çocuğum öldü, Kıbrıslılar olmasaydı benim çocuğumu çıkarmazlardı. Yavrumu aldılar benden, onun hayalleri vardı. Çocuğumun odasına çıkamıyorum, resimlerine bakamıyorum” dedi.

- “Sanıklar bizimle dalga geçtiler, bunlar nasıl insanlar yüzleri hiç mi kızarmadı… Bunlar niye gülüyordu dün”

“Sanıklar bizimle dalga geçtiler, bunlar nasıl insanlar yüzleri hiç mi kızarmadı” diyen Aydoğdu şöyle devam etti:

“Bunlar niye gülüyordu dün. Böyle insanları savunmasın kimse. Ben o günden beri her gün ölüyorum. Hani hiçbir şey bilmiyorlar ya ben onlardan çocuğumu istiyorum. Ben çocuğumu bunlar öldürsün diye mi büyüttüm. Bunlar bizim ciğerlerimizi söktüler. Bizim yaşadığımızın bin beterini yaşasın bize bunları yaşatanlar. Hiç mi utanmıyor sanıklar, sürünsünler hapislerde, nefes bile almasınlar”

-İrem Aydoğdu: “Acil doktoruyum herkesi kurtarıyorum, kardeşimi kurtaramadım. Kardeşimle birlikte öldük”

İmran Aydoğdu’nun kardeşi İrem Aydoğdu da sanıklardan ve sanık koltuğunda olmayan, Adıyaman’da kaçak kat yapıldığını gören halktan, Turizm Bakanlığı’ndan bile şikayetçi olduğunu söyledi.

Kız kardeşini anlatan Aydoğdu, 99 depremini yaşadıkları için ailece çok korktuklarını ama ne yapılması gerektiğini bildiklerini kaydetti.

Depremi öğrendikten sonra kardeşine ulaşmaya çalıştığını ama kimseye ulaşmayı başaramadığını ifade eden Aydoğdu, en son enkaz altındaki gruptan birine ulaştıklarını, kardeşinin enkazda olduğunu bilgisini aldıklarını anlattı.

Yolda giderken yalan haberler gördüklerini, kardeşini her yerde, hastanelerden aradıklarını belirten Aydoğdu, hastanelerin morglarına kadar kardeşini aradıklarını belirtti.

İsias Otel'e geldiklerinde oradan bir insanın sağ çıkmasının mümkün olmadığını aklından geçirdiğini kaydeden Aydoğdu, enkazdan çıkan kıza öldüğü için bakamadıklarını, sonra baktıklarında kardeşi olduğunu gördüklerini söyledi.

“Acil doktoruyum herkesi kurtarıyorum, kardeşimi kurtaramadım. Kardeşimle birlikte öldük” diyen Aydoğdu, “Ölenler Kıbrıs’ın bizim aydınlık yüzümüz, sadece 72 kişi ölmedi depremde biz hepimiz öldük” şeklinde konuştu.

“Turizm Bakanı bu oteli neye göre yıldızladı” diye soran Aydoğdu, Ahmet Bozkurt’un hastalığını öğrenmek istedi, “Büyük bir deprem olduğunu söyledi, deprem sonrasında otele gittiğini söyledi. Neden otel enkazında kalanları çıkarmaya çalışmadı” diye sordu.

Sanık Ahmet Bozkurt, sorular karşısında susma hakkını kullandı.