Bağımsız Girne Belediye Başkan adayı Sümer Aygın, Girne halkının ciddi desteğini gördüğünü söyledi.

Aygın, “Ben bu seçimi kazanırım” ifadesini kullanırken, Girne halkının spekülatif girişimlere inanmamasını istedi.

Gerçek olmayan anketlerle mevcut başkan Güngördü’nün öne çıkma çabası olduğunun altını çizen Aygın, “Halkımız bu dört yılda, kendini kandıranları çok iyi tanıdı” dedi.

Aygın Haber Kıbrıs’a şu açıklamayı yaptı:

Ben bu seçimi kazanırım. Girne halkı geride kalan dört yılda, kentin nasıl geriye gittiğini gördü.

Kimin haklı, kimin haksız olduğunu gördü. Geçmişle kıyas yapan halkımız, bizim sözümüzün eri olduğumuzu biliyor.

Pahalı kampanyalar, yönlendirici anketlerle seçim kazanacağını sananlar, 24 Haziran akşamı gerekli cevabı kandırdıkları halktan alacak.

Biz önümüze bakıyoruz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Bu halka Ne söz verdiysek yaptık. Kent dört yılda halkın da yatırımların da gerisinde kaldı.

Dost- ahbap ilişkileri öne çıkarken, kent büyümenin gerisinde kaldı. Şimdi gereken cevabı sandıkta verecek. Girne insani bana, ben Girne insanına güveniyorum.

“Yarışı önde götürüyorum”

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Sümer Aygın, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek Yerel Yönetim Seçimleri’nde Girne’de yarışı önde götürdüğünü açıkladı.

Aygın, HK Ajans’a yaptığı açıklamada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek Girne’nin hak ettiği hizmet kalitesine ulaşması için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Sümer Aygın, kazanacağından emin olduğu ifade ederek seçim kampanyası süresince kamuoyundan çok yoğun ilgi ve destek gördüğünü söyledi.

Aygın, kamuoyu araştırmalarında da önde olduğunu kaydederek, 24 Haziran seçimlerinde ipi göğüsleyeceğini belirtti.

“Benim için önemli olan Girne” sloganıyla ön plana çıkan Sümer Aygın son dönemece girilen bu günlerde Girne halkına güveninin tam olduğunu söyledi.

Aday olma kararı verirken, "Girne'yi düşünüyorum" dediğini anımsatan Aygın, "Ben yola çıkarken, Girne demiştim. Aynı noktadayım. Kimseyi, kurumu hedef alacak değilim. Geldiğimiz aşamada, bu seçimi kazanacağımı görüyorum. Girne dört yılda çok şey kaybetti. Bir dört yıl daha kaybedemez. Ben ve bana inananlar Girne'yi düşünerek hareket ediyoruz. Girneliler de gelinen aşamadan memnun değil. Hepimize düşen, Girne'yi yeniden ayağa kaldırmak. Bireysel düşünecek noktada değilim. Bu kararı alırken de bireysel düşünmedim.”