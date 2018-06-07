Aygın: CTP’ye düşman değilim

Bağımsız Girne Belediye Başkan Adayı Sümer Aygın, CTP'den ihraç kararı üzerine Haber Kıbrıs'a kısa bir açıklama yaptı.

Aday olma kararı verirken, "Girne'yi düşünüyorum" dediğini anımsatan Aygın, "Bu karara itiraz edecek değilim. Başta da söyledim. Aday olma nedenim Girne. Bunun için CTP'den ihraç edileceksem, olacak. Ben bu aşamada sadece Girne'yi düşünüyorum" dedi.

Hiçbir aşamada "bireysel" düşünmediğinin altını çizen Aygın, "Asla CTP'ye düşman olmam. Hiçbir partiye olmam. Şu anda bunları düşünecek noktada değilim. Girne bir dört yıl daha kaybedemez. Hepimizin, esas üzerinde durması gereken konu budur" dedi.

Aygın, bu aşamada manipülasyonlarla uğraşmayacağını belirterek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben yola çıkarken, Girne demiştim. Aynı noktadayım. Kimseyi, kurumu hedef alacak değilim.

Geldiğimiz aşamada, bu seçimi kazanacağımı görüyorum. Girne dört yılda çok şey kaybetti. Bir dört yıl daha kaybedemez. Ben ve bana inananlar Girne'yi düşünerek hareket ediyoruz. Girneliler de gelinen aşamadan memnun değil. Hepimize düşen, Girne'yi yeniden ayağa kaldırmak. Bireysel düşünecek noktada değilim. Bu kararı alırken de bireysel düşünmedim.