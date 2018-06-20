Aygın: Daha temiz denizler için çalışacağız
Girne Bağımsız Belediye Başkanı Aygın, Sağlık Bakanlığı’nın Püsküllü Bölgesi’nde yaptırdığı analizlerle ilgili açıklama yaptı
20/06/2018
Girne Bağımsız Belediye Başkanı Sümer Aygın, Sağlık Bakanlığı’nın Girne Püsküllü Bölgesi’nde yaptırdığı analizlerde denize girmenin sakıncalı olacağı açıklamasının kendi tespitlerini doğruladığını belirtti.
Aygın, arıtma tesisinde dört yıldır çalıştırılmayan havuzların kendilerinin göreve gelmesiyle yeniden devreye gireceğini kaydetti.
Sümer Aygın yapacakları çalışma ile denizlerin daha temiz olabilmesi adına gerekli girişimlerin yapılacağını söyledi. Aygın açıklamasında şunları ifade etti: Arıtma tesisinde dört yıldır çalıştırılmayan havuzlar devreye girecektir. Söz yapacağız. Sağlık Bakanlığı açıklaması arıtma tesisi ve denizlerimiz ile ilgili tespitlerimizi doğruluyor Yeniden saygın bir Girne için.