Aygın: Her şey Girne için

Eski Girne Belediye başkanı Sümer Aygın, adaylığını duyurmasının ardından halk tarafından ciddi bir destekle karşılaştığını ifade ederek Girne’nin eski günlerine dönmesi için çaba sarfedeceklerini söyledi.

Aygın yaptığı açıklamada, 24 Haziran’da gerçekleşecek yerel seçimde bağımsız aday olarak yola çıktığını ve halk tarafından adaylığının destek bulduğunu belirtti.

Aygın, “Girne’nin gülümseyen yüzü olacağız” diyerek Haber Kıbrıs’a açıklama yaptı. Aygın, Girne’nin sorunlarının çözülmesi ve yeni çağdaş projelerle yaşanılabilir bir Girne için ne yapılabileceği konularında çok ciddi şekilde hazırlandıklarını kaydederek, Girne’nin daha yaşanılabilir bir kent olması noktasında girişimlerinin olacağını belirtti.

Aygın, belediye meclisini yeniden canlandırmanın ve yeni projelerin önünün nasıl açılabileceği noktasında projeleri olduğunu da kaydetti. Toplumun her kesiminin belediye meclisi içerisinde temsiliyeti olmasının fayda ve önemine değinen Aygın, diğer dönemlerde olduğu gibi her partiden ve her kesimden aday ve seçmene eşit mesafede yakın olduklarını ve önümüzdeki dönemde de birlikte uyum içerisinde Girne’nin yaşanılabilinir bir kent olması için çalışabileceklerini belirtti.

“Kazanacağım”

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Sümer Aygın, Girne’de yarışı önde götürdüğünü açıkladı.

Aygın, HK Ajans’a yaptığı açıklamada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek Girne’nin hak ettiği hizmet kalitesine ulaşması için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Sümer Aygın, kazanacağından emin olduğunu ifade ederek seçim kampanyası süresince kamuoyundan çok yoğun ilgi ve destek gördüğünü söyledi.

Aygın, kamuoyu araştırmalarında da önde olduğunu kaydederek, 24 Haziran seçimlerinde ipi göğüsleyeceğini belirtti.

“Benim için önemli olan Girne” sloganıyla ön plana çıkan Sümer Aygın son dönemece girilen bu günlerde Girne halkına güveninin tam olduğunu söyledi.