Aygın HP'lilere projelerini anlattı

Sümer Aygın Halkın Partisi ilçe örgütü merkezinde Halkın Partisi belediye meclisi adayları ile buluştu.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmede Girne’nin geçmiş dört yıllık süreçte ki problemlerini konuşan ve bilgilerini paylaşan taraflar , 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra Girne’nin içinde bulunduğu durumdan kurtarılıp tekrar hayata döndürülmesi ve yaşanılabilir bir yer haline getirilmesi için ortak çalışmalarının neler olabileceği konularını konuştular ve fikir alışverişinde bulundular

2018- 2022 döneminde göreve gelmesi durumunda , yapacağı projeleri Halkın Partisi Belediye meclisi adaylarına anlatan Sümer Aygın , önlerindeki dört yıllık süreç ile ilgili tüm konularda çalışmalarının tam olduğunu , gerekli hazırlıkları tamamladıklarını ve önümüzdeki dönemde Girne’yi şu anda anda olduğu yerden çok daha farklı ve ileri bir noktaya taşıyacaklarını söyledi.

Halkın partisi mensuplarının, kesinlikle Girne Belediyesi Meclisi nin içerisinde yer alması gerektiğini söyleyen Sümer Aygın , diğer dönemlerde olduğu gibi , her partiden ve her kesimden aday ve seçmene eşit mesafede yakın olduğunu ve önümüzdeki dönemde birlikte uyum içerisinde çalışabileceklerini belirtti.