HABER KIBRIS

Aygın HP'lilere projelerini anlattı

HP, Girne Belediyesi Meclisi'nde mutlaka olmalı

ads
08/06/2018

Aygın HP'lilere projelerini anlattı
ads
ads

Sümer Aygın Halkın Partisi ilçe örgütü merkezinde Halkın Partisi  belediye meclisi adayları ile buluştu.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmede Girne’nin geçmiş dört yıllık süreçte ki problemlerini konuşan ve bilgilerini paylaşan taraflar , 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra Girne’nin içinde bulunduğu durumdan kurtarılıp tekrar hayata döndürülmesi ve yaşanılabilir bir yer haline getirilmesi için ortak çalışmalarının neler olabileceği konularını  konuştular ve fikir alışverişinde bulundular

2018- 2022 döneminde göreve gelmesi durumunda , yapacağı projeleri Halkın  Partisi Belediye meclisi adaylarına anlatan Sümer Aygın , önlerindeki dört yıllık süreç ile ilgili tüm konularda çalışmalarının tam olduğunu , gerekli hazırlıkları  tamamladıklarını ve önümüzdeki dönemde Girne’yi şu anda  anda olduğu yerden çok daha farklı ve  ileri bir noktaya taşıyacaklarını söyledi.

Halkın partisi mensuplarının,  kesinlikle Girne Belediyesi Meclisi nin içerisinde yer alması gerektiğini söyleyen Sümer Aygın , diğer dönemlerde olduğu gibi , her partiden ve   her kesimden aday  ve seçmene eşit mesafede yakın olduğunu ve önümüzdeki dönemde birlikte uyum içerisinde çalışabileceklerini belirtti.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: sümer aygın
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems