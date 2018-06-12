Aygın: Ticari hayatın canlanması için çalışacağız

Girne’de yaşayan ve iş hayatlarını sürdüren esnaf ve zanaatkarların sorunlarına hakim olduğunu geçtiğimiz dört yıl içerisinde şimdiki yönetimin koşulların iyileştirilmesi için hiçbir çaba sarf etmediğini ancak göreve geldikten sonra şehirde ticari hayatın tekrar canlanması için yeni projelerinin hazır olduğunu anlatan Sümer Aygın 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra yönetime geleceklerinden emin olduğunu ve bu noktadan sonra da bölgede iş yapan ve çalışan esnaf ve zanaatkarlarla ortak toplantılar gerçekleştirerek esnaf ve zanaatkarların ihtiyaç duydukları koşulların sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Çarşı merkezinin yayalaştırılması ve daha işlek bir hale getirilmesi gibi projelerini anlatan Sümer Aygın en üst düzeyde çaba göstereceklerinin garantisini verdi

Sanayi bölgesinin geliştirilmesi ve koşullarının iyileştirilmesi Sanayi Bölgesi’nde şu anda mevcut olan düzenin ve yapıların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini anlatan Sümer Aygın gerekirse şehir merkezinde dağınık olarak çalışan zanaatkarları tek bir bölgede toplanması projelerinin olduğunu da anlattı.

Girne ekonomisinin geçtiğimiz dört yılda gerilediğini ve Gine’de çalışan esnaf ve zanaatkarın zor durumda olduğunun farkında olduğunu söyleyen Sümer Aygın esnaf ve zanaatkarlar odası ile kesinlikle ortak çalışmalarının ileri noktalara taşınacağını belirtti