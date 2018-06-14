Aygın, Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nü ziyaret etti

Girne Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Sümer Aygın dün akşam Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Ziyarette kulüp yetkilileri ile spor kulüplerinin ihtiyaçlarının giderilmesi için projelerini anlatan Aygın “Ne yazıktır ki, elinde bu kadar arazi ve kaynak olan Girne Belediyesi yönetimi, son dört yıldır spor kulüplerini yalnız bırakmıştır” dedi.

Önümüzdeki dönemde, yönetime geldikleri andan itibaren spor kulüplerine ayrılan kaynakların arttırılacağını belirten Aygın, çok sayıda antrenman sahasının yapılması için kaynak ve projelerinin hazır olduğunu, ayrıca spor kulüplerinin diğer alternatif spor kolları ile ilgilide faaliyet gösterebilmeleri için desteklerini arttıracaklarını belirtti.

Yurtdışından getirilen sporcular yanında, ülkemizde yetişen ve kulüplerin altyapılarından gelecek oyuncuların ve çocuklarımızın daha çok üzerinde çalışılması gereken bir konu olduğunu belirten Aygın, önce saha sıkıntılarının giderileceğinin altını çizdi.

Futbol yanında, su sporları tesisleri ile birlikte, ülkemizde artık yerleşik olarak yaşayan misafirlerimizde kullanabileceği kriket sahası gibi spor sahalarını yapılması gereklidir diyen Aygın,

Paragliding, kaya tırmanıcılığı gibi Girne’ de yapılabilecek olan spor dalları ile ilgilenen profesyoneller ile bir araya gelinmeli ve bu sporlar için kaynaklar seferber edilmeli, dünyanın her yerinden sporcuların davet edilebileceği organizasyonlar yapmak bizim için çok kolay olacaktır diyen Aygın.

Girne Belediyesi içerisinde yeniden bir yapılanmaya giderek Girne Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Dairesi çalışmalarını başlatacaklarını belirtti