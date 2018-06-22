Aygın: Üretici kadınlarımıza yönelik semt pazarları ve aktivite evleri oluşturacağız

Sümer Aygın; Konseyin, kurulduğu 1967 yılından günümüze, çok önemli konularda sorumluluklar üstlenen bir kurum olduğunu, ayrıca Konseyin gerçekleştirdiği yardım kampanyaları ile bir çok kişiye destek olduğunu ve benzer konseylere örnek bir yapı oluşturduğunu söyledi.

Kadınların günümüz koşullarında iş hayatında, yatırımcı olarak daha fazla yer aldığını belirten Aygın, Bandabulya’da, Kent müzesi oluşturmak projelerinin daha önce olduğunu, ancak bugünkü koşullar gereğince, bandabulyanın kadın yatırımcıların yer alacağı bir Pazar haline getirilmesi yönünde planları olduğunu belirtti. Seçimi kazanacaklarına inandığını belirten Sümer Aygın, konsey binası ve çevresinin fiziki koşullarının daha da iyileştirilmesi için desteğe hazır olduklarını belirtti.

En önemli projelerinden biri olan İKİNCİ BAHAR GÜNDÜZ AKTİVİTE MERKEZLERİ çalışmaları ile de Girne Merkez ve çevre köylerinde açacakları aktivite evleri sayesinde, belirli yaş üstü insanların gündüz saatlerinde toplanıp zamanlarını değerlendirecekleri mekanlar oluşturulacağının altını çizdi.

Aygın son olarak açıklamasında, özellikle çeşitli sebeplerden dolayı evlerinde üretim yapmak zorunda kalan ev kadınlarımızın, ev içi üretimlerini artı değere dönüştürmeleri için köylerde kurulacak olan semt pazarlarında yer almalarını istediklerini ve bu sayede lokal küçük üreticinin pazara açılma şansı olacağını ifade etti.