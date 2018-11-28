Aygünlüler de emirnameye karşı!

İskele’ye bağlı Aygün köyü Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Emirnamesi’ne karşı bir tutum belirleyerek köyde imza topladı.

Emirnamenin bölgenin geleceği bakımından yararlı olmayacağını ifade eden köy muhtarı ve köylüler bu emirnamenin yasallaşmaması için imza kampanyası düzenledi. 200’den fazla Aygünlü imza vererek emirnameye karşı olumsuz tutumlarını göstermiş oldu. Toplanan imzalar İçişleri Bakanlığı’na da ulaştırıldı.