Ayhan Arıklı: Erhan Arıklı emlak işleri ile ilgilenmez

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12/01/2024

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Ayhan Arıklı: Erhan Arıklı emlak işleri ile ilgilenmez

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın gündeme getirdiği, dün akşam isim ve adres vererek Serdinç Maypa tarafından ortaya dökülen YDP Genel Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Erhan Arıklı'nın mal varlığı tartışmalarına, Erhan Arıklı'nın kardeşi Ayhan Arıklı da katıldı.

Ayhan Arıklı, 30 yıldan fazla emlak ve müteahhitlik işleri ile uğraştıklarını belirterek, "Nasıl aldın" sorusunun saçma bir saldırı olduğunu ifade etti. Ayhan Arıklı, yerini görmediği onlarca arazinin tapularının dosyasında bulunduğunu belirterek, Erhan Arıklı'nın iş ve kar ortağı olduğunu vurguladı.

Erhan Arıklı'nın kardeşi Ayhan Arıklı'nı paylaşımı şöyle:

Emlak ve Müteahhitlik işi uğraşan birine nasıl aldın sorusunu sormak kadar saçma bir saldırı olabilir mi?

 Biz 30 yıldan fazla emlak ve müteahhitlik işleri ile uğraşıyoruz. Binlerce konut yaptık KKTC vatandaşlarına 10- 15 yıl vadelerle TL ile satış yaptık. 100’lerce takas usulü arazi aldık. Yerini görmediğim onlarca arazinin tapuları dosyamda var. Sn. Erhan Arıklı iş ve kâr ortağımdır. Emlak işleri ile ilgilenmez. Oğlu  Erkan S. Arıklı ve eşi Nurgün Taşçı Arıklı emlak işleri ile ilgilenir.

12/01/2024 12:43
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TAGS: ayhan arıklı, erhan arıklı
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