Ayhan Eroğlu başarılarını katlayarak artırıyor

Türkiye Tekerlekli Sandalye Milli Takımında yer alan ülkemizin başarılı sporcusu Ayhan Eroğlu, Türkiye Genç Milli Takımı ile 23 Yaş ve altı(U-23) Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ayhan Onur EROĞLU, Türkiye Genç Milli Takımı ile 23 Yaş ve altı(U-23) Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda 3.olarak bronz madalya kazanım hakkı elde etmişti. Bu başarı ile Gençler Dünya Şampiyonası’na da katılım hakkı kazandıran takımın önemli bir parçası olarak göze çarptı.

Kariyer hayatına Aspelya Engelliler Spor Kulübü’nde başlayan Eroğlu, daha sonra KKTC Vakıflar İdaresi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımında bir yıl boyunca oynadı.

Daha sonra Süper Ligden Yalovaya transfer olan sporcu bu takımda da adından başarıyla söz ettirdi. Orada da Euro Cup 2-All Star ödülünü kazandı.

Şimdi Süper Ligde İzmir Büyükşehir takımında aktif olan Ayhan Eroğlu, geçtiğimİz günlerde düzenlenen KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) 2024 Olimpizm Ödül töreninde Paralimlik Sporcu Ödülü’ne layık görüldü.

Bu habere tepkiniz:

