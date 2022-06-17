Ayhan: GG, Kosova'da tarihi bir temsiliyet ve başarı elde etti

Gençlik Gücü Hentbol Takımı'nın Kosova'da üç maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak, ülkemizi temsil etme adına tarihi bir süreç yaşattığını belirten Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan gurur duyduklarını açıkladı.

Bahadır Ayhan, federasyonun hesabından şu açıklamayı yayımladı, "Tüm spor dallarında uluslar arası maçlarda, maç öncesi seremoni yapılır. Dostluk maçları olsa dahi genel kural budur. Önce ülke bayrakları salonda yerini alır ardından takımlar ve hakemler sahaya çıkar sıralanır.

Sonra önce misafir ülkenin ardından ev sahibi ülkenin marşları çalınır.

Gazoz turnuvalarına katılanlar oldu

Yıllarca gizli gizli, “aman kimse görmesin” diyerek, ya salonda kimse yok iken ya da salonun hemen dışında takım halinde dizilerek, bayrağımızla fotoğraf çektirir dururuz. Ve çok yaparız bunu. Kendimizi inandırmak isteriz, biz de uluslar arası arenanın parçasıyız diye. Antrenörler, sporcular o küçücük zaman diliminde mutlu olurlar gizli de olsa çekilmiş bayraklı fotoğrafla. Bambaşka bir duygudur. Gurur duyarsın, dünyanın bir parçası olarak görürsün kendini. Aslında bayrakla çekilmiş takım fotoğrafı siyaset değildir. Çok garip tarif edilemez bir duygudur sporcunun yaşadığın o an. Elbette ki “gazoz” turnuvalarına katılıp turnuvayı sanki dünya şampiyonası gibi gösterdiğimiz zamanlar da oldu, bayrak elimizde...Devletten para almak için.

Çok şükür ki artık çabalarımızın karşılığını görmeye az da olsa başladık. Bu sözlerimi hiç bir zaman unutmayın sevgili dostlar “Bu daha bir başlangıç” Bir bebeğin ilk adımı belki de emeklemesi.

"Yok yok hayal görüyorum" diye düşündüm

Salondasın. Tribünlerde oturmuş takımları sahaya çıkmasını bekliyorsun. Bir an elinde KKTC bayrağıyla bir çocuk yürüyor takımın önünde. Ardından KOSOVA bayrağı diğer çocuğun elinde ev sahibi takımla sahaya çıkıyor. Hakemler çağırılıyor. Sporcuların isimleri tek tek okunuyor.

“Yok ya hayal görüyorum” dedim. Bir an İstiklal Marşımız çalmaya başladı. Şaşkın bakışlarla ayağa kalktım. Boş boş duygusal bir tebessümle Gençlik Gücü Hentbol takımı sporcularına baktım. Bağıra bağıra İstiklal Marşımızı söylüyorlardı. Tüylerim diken diken oldu. Öyle bir duygu seli ki yaşadığın kendini zor tutuyorsun ağlamamak için.

Peki bu nasıl oldu? Nasıl oldu da seremoni yapıldı.?

SÜREYA SALÇİNİ...Tüm bunlar PRIZREN Kulüp başkanı cesur adam SÜREYA SALÇİNİ SAYESİNDE oldu. Kosova Hentbol Federasyon başkanı EUGEN SARACINI , Genel Sekreter IZET GJINOVCI’ nın bizi anlamasıyla, verdikleri desteklerle oldu. ERGİN GROSHA, ŞABAN PAPİÇ, EROL CİGOL, MERGİM SHKRELİ, DARDAN GUCATİ, MÜJDAT KOVAC, SALAJDIN KRASNIGI, FERZO ABDULA ve adını sayamadığım tüm PRIZREN 'li dostların sayesinde oldu. Onlara teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Mazhar Gujrati'ye teşekkür

Ligimizin şampiyonu Gençlik Gücü Hentbol takımı Kosova'da dostluk maçları oynadı. PRİZREN (1.lig takımı), VELLAZNIMI (Süper lig takımı) ve RAHOVECİ (Süper lig takımı ve bu yıl Avrupa kulüpler kupası maçlarına katılacak). Oynadığımız üç dostluk maçında da aynı seremoni...

İlk iki maçı kazandı takımımız. Üçüncü maç ve en yorgun olduğumuz maç da RAHOVECİ takımıyla berabere kaldık. Müthiş bir başarı. Anlamlı ve tarihe geçen üç maç.

Gençlik Gücü Hentbol takımının Kosova'ya gitmesinde maddi desteğini esirgemeyen hem takımsal başarıda hem de KKTC hentbolunun tanıtılmasında önemli rol oynayan MAZHAR GUJRATİ ‘ye teşekkür ederim. Takım antrenörü TURGUT KARAMANOĞLU ve sporcularını başarılarından dolayı tekrar kutlarım.

Düşünün, kendi içimizde evcilik oynar gibi oynadığımız lig maçlarıyla, hentbolumuzu öyle geliştirdik ki izin verseler Avrupa'da oynayacak düzeye çok kısa sürede geleceğiz."

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17/06/2022 22:39