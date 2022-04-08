Ayhan Menteş’in “Anlamlı Tesadüfler” Resim Sergisi Açılacak

Sanatçı ve yazar Ayhan Menteş’in bilinçaltı ve yaratıcı düşüncenin gücüne yaşam boyu duyduğu özel bağı, balık imgesini ve diğer simgeleri konu eden 110 eserinin sanatseverlerle buluşturulacağı “Anlamlı Tesadüfler” sergisi 13 Nisan Salı akşamı saat 18.30’da açılacak.

Küratörlüğünü Esra Plümer Bardak’ın yaptığı sergi, 13-30 Nisan tarihleri arasında Gazimağusa’da Rauf R. Denktaş Kongre ve Kültür Sarayı Küçük Sergi Salonu'nda hafta içi 10.00 – 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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08/04/2022 12:25