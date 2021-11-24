Ayhan Topal, hayatını kaybetti

Lefkoşa ve Ağırdağ sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. 

ads ads ads ads
24/11/2021

ads
ads
ads
Ayhan Topal, hayatını kaybetti

Lefkoşa ve Ağırdağ sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. 

Ağırdağ sakini olan ve yıllardır Lefkoşa'da Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi yanındaki restoranında hizmet veren ve döneri ile bilinen sevilen isim Ayhan Topal, hayatını kaybetti. Uzun Yıllar Ağırdağ Spor Kulübü'nde de futbol oynayan ve efsane olarak bilinen Topal'ın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Topal henüz 65 yaşındaydı.


Halkın Sesi

24/11/2021 15:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ayhan Topal
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.