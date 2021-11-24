Lefkoşa ve Ağırdağ sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Ağırdağ sakini olan ve yıllardır Lefkoşa'da Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi yanındaki restoranında hizmet veren ve döneri ile bilinen sevilen isim Ayhan Topal, hayatını kaybetti. Uzun Yıllar Ağırdağ Spor Kulübü'nde de futbol oynayan ve efsane olarak bilinen Topal'ın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Topal henüz 65 yaşındaydı.





Halkın Sesi

Bu habere tepkiniz:



24/11/2021 15:35