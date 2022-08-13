Ayı balı fazla kaçırmış, komalık olmuştu!

Olay Düzce’nin Yığılca ilçesinde meydana geldi. Son zamanlarda ormanlarda kovanların ayı saldırısına uğradığını fark eden çiftçiler, bölgede nöbet tutmaya başladı. Bir çiftçi kovanlarının yakınında boz ayının bayıldığını fark etti. Korkarak yanına yaklaşınca, ayının hayatından endişe eden çiftçi, kamyonetinin kasasına boz ayıyı yükleyerek şehir merkezine getirdi.

BAL KOMASINA GİRDİ

Veteriner hekime götürmek istediği ayının bal komasına girdiğini fark eden çiftçi, ayının o anlarını sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede viral olan videonun ardından boz ayının durumunun iyi olduğu 1-2 gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

Hayvanı taşıyan kişiler ayılara yönelik olarak, ''Bal mı tuttu seni, az yeseydin balı'' şeklinde yorumlarda bulundular.

DURUMU İYİ

Öte yandan ayı hakkında Orman Genel Müdürlüğü Twitter hesabından ayının son durumu hakkında bilgi verdi. Söz konusu açıklamada, Devriye görevi yapan orman muhafaza memurlarımız, kendinden geçmiş olan bu ayı yavrusunu buldu. İlk tahminlere göre balı biraz fazla kaçırdığını düşünüyoruz. İlk müdahale yapıldı.

Şu an durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşalım'' denildi.

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13/08/2022 13:53