Ayia Napa’da İngiliz turistlerin karıştığı bir kavgada otel müdürünün kulağı koptu

Rum polisinin Ay. Napa’da geçtiğimiz Pazar günü sabaha yakın çıkan bir kavga sonucunda, 19, 25 ve 25 yaşlarında üç İngiliz turist kardeşi tutukladığı haber verildi.

Rum polisine yapılan şikâyete göre, alkol tesiri altında bulunan üç kardeşin iki kişiye saldırıp yaraladığını yazan Politis gazetesi, saldırıya uğrayanlardan birinin söz konusu kişilerin tatil yaptıkları otelin Kıbrıslı Rum müdürü, diğerinin de otel müdavimi olduğunu kaydetti.

İngiliz turistlerin otel çevresinde rahatsız edici davranışlarda bulunmaları üzerine, otel müdürünün kendilerine uyarıda bulunduğunu ve bunun ardından yaşanan arbede sonucunda ise üç İngiliz kardeşten birinin otel müdürünün kulağını ısırıp kopardığının görüldüğünü yazan gazete, İngiliz turistlerin ülkelerine gitmek için ülkeden ayrılmadan önce havalimanında tutuklandığını belirtti.

Turistlerin planlanan zamandan önce otelden ayrıldıklarının tespit edildiğini yazan gazete, İngiliz turistlerin dün mahkemeye çıkarıldıklarını ve 8 gün gözaltında kalmalarına karar verdiğini ifade etti.

Gazete kulağından yaralanan kişinin plastik cerraha sevk edildiğini, çünkü ısırılma sonucu sol kulağının koptuğunu ekledi.

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19/07/2022 13:17