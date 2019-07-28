Ayia Napa’daki toplu tecavüz olayında gelişme!

Ayia Napa’da 17 Temmuz 2019 tarihinde yaşanan tecavüz olayında, tecavüze uğrayan genç kız tutuklandı.

Alpha’da yer alan habere göre, 19 yaşındaki İngiliz vatandaşı genç kız polise 12 kişi tarafından tecavüze uğradığını söyleyerek şikâyetçi olmuştu.

Polise vermiş olduğu ifadesinde otel odasında İsrail vatandaşı olan 12 kişinin kendisine tecavüz ettiğini belirten genç kız bugün mahkeme emri ile tutuklandı.

Araştırmalar ve 12 kişinin süren mahkeme sürecinde geçtiğimiz hafta 5 kişi olay ile ilgisi bulunmadığından serbest bırakılmıştı.

Öte yandan 7 kişinin halen sürmekte olan tutuklulukları ve araştırmalar devam ederken, bugün sabaha karşı yaşanan gelişmede tutuklu olan 7 İsrail vatandaşı genç serbest bırakılarak 19 yaşındaki İngiliz vatandaşı genç kız tutuklandı.

Genç kız ifadesini değişerek yapmış olduğu tecavüz şikayetinin yalan olduğunu itiraf etti.