Ay'ın karanlık yüzünün altında gizemli magma yapıları keşfedildi

Çin'in Chang'e-6 görevi, Ay'ın karanlık yüzünden alınan örneklerle Ay'ın oluşumu ve jeolojik evrimine dair önemli bilgiler sundu. Hong Kong Üniversitesi (HKU) araştırmacıları, Güney Kutbu-Aitken (SPA) havzasındaki geniş kapsamlı yer altı magmatik faaliyetlerini tespit etti.

Chang’e-6 görevi, Ay'ın karanlık yüzünden örnekler toplayan ilk görev olarak tarihe geçti.

3 Mayıs 2024'te başlatılan görev, 2 Haziran'da Ay yüzeyine iniş yaparak toplam 1.935 gram Ay toprağını Dünya'ya getirdi.

Bu örnekler, Ay’ın yüzey yapısı ve geçmişine dair çözülmemiş sorulara ışık tutacak.

Özellikle, daha önce sadece Ay'ın aydınlık yüzünden alınan örneklerin ardından, bu yeni bulgular Ay'ın jeolojik yapısındaki asimetrik farkların anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Magmatik faaliyetler ve bulgular

Araştırmalar, Ay'ın karanlık yüzeyindeki SPA havzasında geniş kapsamlı yer altı magmatizmasının bulunduğunu ortaya çıkardı.

Bu magmatik faaliyetler, Ay'ın kabuğunun orta kalınlıkta olduğu bu bölgede çeşitli formlarda görülüyor.

Bunlar, yer altındaki magmanın kraterlerin tabanını doldurduğu siller, yer çekimi verileriyle ortaya çıkarılan dikey ve halka şeklindeki dayklar ve Mg açısından zengin intrüzyonları içeriyor.

Bu tür yapılar, Chang’e-6'nın iniş bölgesindeki magmatik kayaların incelenmesiyle daha da detaylandırılacak.

Ay'ın jeolojik evrimi için yeni bilgiler

HKU araştırmacıları, bu yeni bulguların Ay'ın erken dönemdeki jeolojik faaliyetlerine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtti.

Chang'e-6 tarafından toplanan örneklerin analizi, Mg açısından zengin kayaçlar içerebileceğini ve bu kayaçların Ay’ın ikincil kabuk oluşumu ve evrimi ile ilgili sorulara yanıt verebileceğini gösteriyor.

Hong Kong Üniversitesi’nin bu çalışmalardaki rolü, Çin’in Ay keşif programına önemli katkılar sunuyor ve bilim dünyasına Ay’ın karanlık yüzünün gizemlerini çözme fırsatı sağlıyor.

HKU, gelecekte Chang’e-6 örnekleri üzerinde daha fazla araştırma yapmayı planlıyor.

Bu keşifler, Ay’ın jeolojik yapısının derinlemesine anlaşılmasına ve gelecekteki Ay görevlerine ışık tutacak yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.