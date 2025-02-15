Aykut gibi Kunzel’in istinaf başvurusu da reddedildi

KKTC’deki emlak sektörüne aracılık yaptığı gerekçesiyle Rum yönetimince tutuklanan ve hakkında yargı süreci başlatılan Almanya vatandaşı Ewa Isabella Kunzel’in istinaf başvurusunun da reddedildiği bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, Simon Mistriel Aykut gibi Kunzel’in de hakkındaki davanın Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmesine başlanacağı mart ayına kadar Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalacağını yazdı.