Aykut Kocaman iddialara son noktayı koydu

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından göreve devam edip etmeyeceği merak edilen Aykut Kocaman iddialara yanıt verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yaptığı açıklamada, "İstifa etmiyorum. Gündemimde istifa yok. Haberler gerçek dışı ve böyle bir durum söz konusu değil. Fenerbahçe'nin yeni bir başkanı var. Bizimle ilgili bir tasarrufu olacak. Biz de bekliyoruz. Yeni yönetimin başka bir tasarrufu olursa bunu da oturup konuşuruz." diye konuştu.