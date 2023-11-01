Ayla bebek toprağa verildi

Ortaköy’de bir kreşte 26 Nisan 2023 tarihinde süt içtikten sonra solunumu duran ve tedavi altına alınan minik Ayla bugün toprağa verildi.

Türkiye’de dün gördüğü tedavide hayata tutunamayan Ayla bebek bugün İsmail Safa Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından defnedildi.

Ayla bebeğin cenazesine sevenlerinin yanı sıra Meclis Başkanı Zorlu Töre, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve çok sayıda askeri personel katıldı.

Cenaze namazı sırasında göz yaşları sel oldu.