Ayla filmi Güney Kore'de vizyona girecek

1950’lerde Kore Savaşı’na katılan ve savaş alanında bulduğu küçük kızı sahiplenen Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin gerçek hikayesini anlatan Ayla filmi Kore’de izleyiciyle buluşuyor.

Filmin Güney Kore'de vizyona girmesi için girişimlerde bulunduklarını belirten Filmin yapımcısı Mustafa Uslu şöyle konuşmuştu: "Güney Kore'ye gittik, bütün görüşmeleri yaptık. Görüşmelerde bize 'süper' diyorlar. Ancak, iki gün sonra, 'Filminizi dağıtamıyoruz, üzgünüz' diye mail'le yanıt veriyorlar. Bürokratik bir engel var. Bunu anlamış değiliz. Dışişleri Bakanlığı nezdinde görüşmelerimiz devam ediyor"



15 Haziran’da Türkiye’de sinemaseverlerle yeniden buluşan yapım, 1 hafta sonra da Güney Kore’de beyazperdeye çıkacak. Ayla'da İsmail Hacıoğlu, Ali Atay, Çetin Tekindor, Murat Yıldırım ve Büşra Develi’nin yanı sıra Eric Roberts, Cade Carradine gibi ünlü Hollywood oyuncuları rol alıyor.

Türkiye'de 30 hafta vizyonda kalan Ayla, 5 milyon 550 bin kişi tarafından izlenmişti.