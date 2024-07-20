Aylanç’ın aldığı yeni ev başına bela oldu

İskele Kaza Tapu Amiri Tamer Aylanç, bölgede ev yapan ve yurt dışına pazarlayan bir işletmeden ev satın alırken çektirdiği fotoğraf nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor.

Firma, reklam amacıyla Türkiye’deki alıcılara yönelik, “Herkese merhaba Kıbrıs İskele Tapu Müdürü Tamer bey de Viva İskele projemizde yatırımcımız oldu. Bize inanan yatırımcılarımıza teşekkür ederiz” mesajını gönderdi. Aylanç, imza atarken, firma yetkilileri de yanında poz verdi.

Resimin firmanın reklamına dönüşmesi ciddi rahatsızlık yarattı. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un süreci bizzat yönettiği ve etik olmayan bu davranış nedeniyle Aylanç’ı görevden aldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, Aylanç’ın davranışını kamu görevlisine yakışmadığı gerekçesi ile incelemeye aldı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Aylanç’ın görevden alma yazısı yazıldı.

Türkiye’deki alıcılara, “devlet tapu görevlisi bile bizden ev alıyor” mesajı veren fotoğraf ve mesajın ardından Aylanç daha fazla görevde kalamadı.