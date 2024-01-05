Aylardır aranan fenomen çift gözaltına alındı

100 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelen ve haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve reklamcı eşi Beril Talu gözaltına alındı.

‘Var Böyle Tipler’ adlı Instagram hesabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve reklamcı eşi Beril Talu’nun işbirliği teklifi ile çevresinden para alarak, bu parayla yurt dışına kaçtıkları iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun yakalanıp gözaltına alındı.

Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Kıvanç Talu ve Beril Talu adliyeye sevk edildi.

YÜKSEK FAİZLE YEMLEDİLER

Kıvanç ve Beril Talu’nun, arkadaşlarını ve yakın çevresini işbirliği teklifiyle dolandırdıkları öne sürülüyor. İddiaya göre, teklifi kabul edenlerden para alan fenomenler, yüksek faizle geri ödeme garantisinde bulundu. Ancak, sosyal medya hesaplarını da kapatan çifte, herhangi bir platformdan ulaşım sağlanamadı. Yeni bir sosyal medya hesabı açtıkları belirtilen çiftin 1 Kasım’da açıklama yapacakları iddia edildi.

KIVANÇ TALU KİMDİR?

Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Talu’nun 2010 yılında TV8’de Özgür Çakıt ve Nihal Yalçın ile birlikte sundukları ‘Yalanını Sevsinler’ isimli talk show programı, altı bölüm sürdü. “Var Böyle Tipler” adıyla çektiği kısa videolarla tanınan Talu, 2016’da kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı.