Aylardır binada yatıyor

Daha önceden bir evi olmadığını açıklayan Elon Musk, 44 milyar dolara satın altığı Twitter'ın genel merkezini otele dönüştürdü. Milyarder CEO'nun aylardır binada yattığı öğrenildi. Musk, satın almanın ardından çalışanlarından daha fazla mesai yapmalarını istemişti.

BBC’nin haberine göre Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, platformun San Francisco’daki genel merkezini adeta bir otele dönüştürdü.

BBC, San Francisco yetkililerinin olası bir bina yönetmeliği ihlali olarak araştırdığı, yatak odalarına dönüştürülen Twitter ofis alanının fotoğraflarını paylaştı. Bir fotoğrafta ise içinde gardırop ve terlik bulunan çift kişilik yataklı bir oda görüldü.

ÇALIŞANLARINDAN FAHA FAZLA ÇALIŞMALARINI İSTEDİ

Bununla birlikte, eski bir çalışan, yeni Twitter patronu Elon Musk'ın firmayı satın aldığından beri genel merkezde kaldığını söyledi. Musk, ayrıca geçen ay tüm Twitter çalışanlarına gönderdiği e-postada onlardan son derece sıkı çalışmalarını ve fazla mesai yapmalarını istemişti.

San Francisco Yapı Denetim Departmanı ise bir şikayetin ardından olası ihlalleri araştırdığını doğruladı.

Diğer taraftan, artık silinen bir tweet'te Musk, "kuruluş düzelene kadar" ofiste çalışıp uyuyacağını bildirmişti.

"ONUN İÇİN ÇALIŞANLARI UMURSAMIYOR"

California eyalet senatörü Scott Wiener,"Artık Twitter'ın çalışanları ofislerinde uyuyor. İnsanları gerçekten umursamadığı açık. Onun için çalışan insanları umursamıyor” diye konuştu.

Bir Yapı Denetim Departmanı yetkilisi de Twitter’ın genel merkez binasına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek "Binanın amaçlandığı gibi kullanıldığından emin olmalıyız” dedi.

"BENLE UĞRAŞACAĞINIZA ÇOCUKLARI UYUŞTURUCUDAN KORUYUN"

Twitter'da konuyla ilgili bir gazetecinin sorusuna yanıt veren Musk ise şehrin çocukları opioid uyuşturucu kullanımının sonuçlarından korumaya öncelik vermesi gerektiğini belirtti.

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08/12/2022 20:21