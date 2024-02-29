Aylardır gözlerden uzak... Kate Middleton hakkındaki komplo teorileri hızla yayılıyor

Tahtın bir sonraki varisi Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın aylardır kamuoyunun önünde görülmemesi komplo teorilerini de beraberinde getirdi. Prenses'in yokluğuyla ilgili şüpheler sosyal medyada da tartışma yarattı.

Galler Prensesi ocak ayında planlı bir karın ameliyatı geçirdi ve Kensington Sarayı'nın açıklamalarına göre hâlâ iyileşme sürecinde. Ancak bu durum yine de sosyal medyada yeni tartışmaların ve komplo teorilerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Prens William'ın bu hafta, açıklanmayan kişisel bir sorunu gerekçe göstererek planlanan bir toplantıdan çekilme kararı alması eşinin sağlık durumuyla ilgili şüpheleri de artırdı.

Son olarak Noel Günü, Galler Prensesi Catherine, İngiltere'nin Norfolk kentindeki Sandringham'daki St. Mary Magdalene Kilisesi'ndeki törene katılmış ve geçmiş yıllarda olduğu gibi kocası Prens William ve üç çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile kilisede yürümüştü.

Ancak Prenses o zamandan beri halkın karşısına çıkmadı.

Üç hafta sonra, 17 Ocak'ta Kensington Sarayı, Kate Middleton'ın planlı bir karın ameliyatı geçirmek üzere bir kliniğe kabul edildiğini duyurdu.

Saray, açıklamasında Middleton'ın hastaneden ayrıldıktan sonra Windsor Home Park'taki Adelaide Cottage'da iyileşeceğini ve Paskalya sonrasına kadar kamu görevlerine dönme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Prens William, ameliyatından kısa bir süre sonra eşini ziyaret etti ve hastaneden çıkarken fotoğraflandı.

Saray, Middleton ile açıklamalar yapsa da bunlar pek yeterli olmamış ki sosyal medyada çeşitli komplo teorileri üretilmeye başlandı.

Concha Calleja isimli İspanyol gazeteci, Kraliyet Ailesi içinden bir kaynakla görüştüğünü iddia ederek Prenses'in ameliyattan sonra ciddi komplikasyonlarla karşılaştığını söyledi ve entübe olduğunu belirtti.

Bazı kullanıcılar ise Middleton ve Prens William arasında sorunlar olduğunu ve çiftin boşanacağını iddia etti.

Ancak saray, hem Calleja'nın iddiaları da dahil tüm söylendtilerin tamamen saçma ve gülünç olduğunu belirtti.