Aylardır kaçak yaşıyordu, tutuklandı

Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen Maksudur Rahman bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

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04/09/2021

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Aylardır kaçak yaşıyordu, tutuklandı

Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen Maksudur Rahman bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlı Maksudur Rahman’ın 29 Ağustos tarihinde Girne Adli Şube’ye gelerek, ülkesi Bangladeş’e gönderilmeyi istediğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde 1 Nisan 2021 tarihinden beri ülkede izinsiz kaldığının belirlendiğini ifade etti. Zanlının gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının pasaportunun bulunamadığını aktardı.  Zanlının ifadesinde pasaportu arkadaşının aldığını ve Rum tarafına gittiğini söylediğini aktaran polis, soruşturmanın ve ihraç işlemlerinin sürdüğünü belirterek, ek süre istedi. Mahkeme zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.  (Kamalı Haber)  

04/09/2021 15:57
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TAGS: Maksudur Rahman
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