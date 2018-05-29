Ayla’ya Amerika’dan 8. ödül

Son dönemlerin en dikkat çekici yerli yapımı olan Ayla, bugüne kadar Uluslararası Asya Film Festivali, 29. Palm Springs Uluslararası Film Festivali, 24. Sedona Uluslararası Film Festivali, Richmond Uluslararası Film Festivali'nde ödül kazanmıştı. Ayla, şimdi de WorldFest Houston Uluslararası Film Festivali'nden ödülle döndü.

Bu yıl 51. kez düzenlenen festivalde ‘En İyi Yabancı Film-Platin Remi Ödülü’nü alan film, böylece Amerika’da toplamda 8’inci ödülünü almış oldu.

Film, 21 Haziran'da Güney Kore'de vizyona girecek.