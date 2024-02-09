Ülkede ekonomik darboğaz ve aşırı pahalılık hüküm sürerken aylık gıda eflasyonu son 5 ayın zirvesine çıktı. Bu rakam KKTC’yi dünyada en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler arasında 4’üncü yaptı.

KKTC’den daha yüksek gıda enflasyonu bulunan 3 ülke ise Arjantin (yüzdde 251 – Aralık 2023), Lübnan (Yüzde 208 – Aralık 2023) ve Venezuella (Yüzde 173 – Aralık 2023 oldu.

Yeni belirlenen net 24 bin TL’lik asgari ücret ise piyasadaki pahalılık nedeniyle eriyip gitti. Vatandaşların harcamalarına yetmedi.

Kaynak: Halkın Sesi