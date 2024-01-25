“Ayluga Doğal Yaşam Parkı” Projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yarın yapılıyor

Gazimağusa Belediyesi, DAÜ ve MAKAMER ortaklığında yürütülen “Ayluga Doğal Yaşam Parkı” Projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenleniyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, yarın saat 16.00’da, Gazimağusa Belediyesi'nde yer alacak toplantıda, Ayluga Sulak Alanı ile ilgili oluşturulan "Ayluga Doğal Yaşam Parkı" Projesi konusunda sivil toplum örgütleri aracılığıyla kent halkı bilgilendirilerek, görüşleri alınacak.

"Ayluga Doğal Yaşam Parkı” Projesi Koordinatörlüğü, ilgili tüm sivil toplum örgütlerine toplantıya katılma çağrısı yaptı.

Çağrıda şu ifadelere yer verildi:

"Kültürel ve coğrafik dokusunun önemli bir parçası olan ancak hızlı ve çarpık kentsel gelişme baskısı altında özgün ekolojik değerlerini giderek kaybeden Ayluga Sulak Alanı ilgimize muhtaçtır.

Ayluga Sulak Alanı, biyolojik çeşitlilik açısından zengin, bünyesinde farklı doğal yaşamları, habitatları barındıran hem ulusal hem de küresel öneme sahip güzide doğal yaşam alanlarımızdan bir tanesidir.

Potansiyel Natura 2000 adayı olan ve barındırdığı 110’dan fazla farklı kuş türü ile adeta bir kuş cennetini andıran bu alanla ilgili olarak Ayluga Doğal Yaşam Projesi konusunda sivil toplum örgütleri aracılığıyla kent halkının bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması amacıyla proje ortağı olan üç kurum bu toplantıyı düzenlemektedir.

Ayluga Doğal Yaşam Parkı projesi ekolojik temelli sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alınmaktadır.

Proje ortakları, kent halkının, ilgili kurum kuruluş ve inisiyatiflerin proje sürecine etkin katılımını önemsemektedir. Öngörülen projenin süratle tamamlanması, hayata geçirilmesi ve bilinçli şekilde kullanıcı ile buluşması açısından katılımınız büyük bir önem arz etmektedir.”