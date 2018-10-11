Ayluga Göleti temizleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa Belediyesi, Çevre Koruma Dairesi ve Mağusa Kadın Merkezi Derneği’nin iş birliğinde bugün Ayluga göletinde temizlik yapılıyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, temizlik etkinliği, 08.00-10.00 saatleri arasında düzenlenecek.“Ayluga Doğal Yaşam Parkı” projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesinin kapsamında yapılacak “Ayluga Göleti Temizlik” etkinliği bölgenin korunması, halk tarafından kullanılabilmesi ve tanıtılmasını amaçlıyor.