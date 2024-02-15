AYM'den Sivas katliamı kararı

TC Anayasa Mahkemesi, Sivas katliamında yaşamını yitirenlerin yakınlarının zamanaşımına karşı yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, dosyanın ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verdi.

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15/02/2024
AA

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AYM'den Sivas katliamı kararı

TC Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Sivas’ta gericiler tarafından 2 Temmuz 1993’te yakılan Madımak Oteli’nde yaşamını yitirenlerin yakınlarının 2014’teki bireysel başvuruları yeniden gündemine aldı. 

2014’te yapılan başvuruda, yargılama sürecinin etkili yapılmadığı ve adil yargılamaya ilişkin hükümlerin ihlal edildiği kaydedilmiş, Madımak Oteli’nin yakılmasına ilişkin eylemin “insanlığa karşı suç” kapsamında değerlendirilmesi ve bu nedenle zamanaşımına uğramaması gerektiği belirtilmişti.

Yüksek Mahkeme, dosyanın ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verdi.

15/02/2024 11:52
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TAGS: AYM’den Sivas katliamı, karar, madımak oteli
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