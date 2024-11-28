Aynı araç, tasdik memuru marifeti ile 5 kez satılabiliyor…

KARA PARA VE İLLEGAL YOLLARLA GELİR ELDE EDEN BİR ÇOK İSİM KKTC’YE GİREMİYOR. BİR KISMI DA SINIR DIŞI EDİLDİ. BU BİR MÜCADELE YÖNTEMİDİR, AMA YETMEZ… ÇÜNKÜ FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

AYNI ARAÇ, TASDİK MEMURU MARİFETİ İLE 5 KEZ SATILABİLİYOR… AL SANA 1 MİLYON STERLİN TEMİZ PARA… DEVLET BU İŞLEMLERİ GÖRMÜYOR MU? BİLMİYOR MU? ÇIKAR ÇETELERİ LİMANI DA ELE GEÇİRMİŞ, GEMİDE LİMAN PERSONELİNDEN ÖNCE ŞİRKET PERSONELİNİN NE İŞİ VAR?

İnsanlar neden başbakan olmak ister? Maliye Bakanlığı için neden birbirini eziyor UBP’liler? Ekonomi bakanı olmanın ne anlamı var? Eğer toplumsal fayda için çalışılmayacaksa, bir plan ve programınız yoksa, sadece bakan olmaksa gayeniz, neden ille de bu makamlar için kavga ediyorsunuz?

Mesela, Mağusa’da yaşanan son olayda, en kritik nokta şu: Gemiye personel sokma yetkisi yasal kurumların, liman işçileri şirketinin… Ama içerisinde para olduğu iddia edilen araçları tahliye edenler kim? Şirket sahiplerinin getirdiği şoförler…

Burada ciddi bir açık çıkıyor ortaya. İstediğiniz yasal düzenlemeyi yapın… Nasıl uygulanacağı bellidir. Her alanda yetersiz hale getirilen KKTC kamusu, yasa dışı paraya kolay ulaşmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmektedir. O zaman bu makamları işgal etmenin de anlamı yoktur…

Kayıt dışı ekonomi, her ülkenin ekonomisine ciddi zarar veren bir gerçek. Vergi kayıpları, adaletsizlik ve büyüyen illegal sektörler… Bu sorunun çözümü belli: güçlü denetim ve etkili yasalar. Ancak bu yetmez; toplumun bilinçlenmesi, teknolojiye yatırım ve uluslararası işbirliği de şart.

KKTC, bu alanda uzun zamandır tartışılan bir ülke. Hem kayıt dışı ekonomi hem de kara para aklama riski ciddi bir mesele. Peki, gerçekten bu konuda etkili adımlar atılıyor mu? Denetim ve uygulamada yeterli miyiz? Gelin, bu sorulara birlikte yanıt arayalım.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için ilk adım, kapsamlı ve uygulanabilir yasalar. Vergi düzenlemelerinin sadeleştirilmesi, işletmelerin sisteme dahil edilmesi şart. Bu, yalnızca cezalarla değil, teşviklerle de desteklenmeli. Yani hem caydırıcı hem de ödüllendirici bir sistem.

Bu ülkenin kurumlarının siyaset tarafından serbest bırakılması gerekir. Vergi dairesi, savcılık, polis gibi kurumlar yeterli bilgi, birikim, deneyim ve cesarete sahiptir. Ama her mücadelede kamu gücünü eline geçiren siyasetçilerin engelleme girişimleri vardır…

KKTC’de kara para ile mücadele konusuna gelirsek, işlerin pek de yolunda olmadığını görmek mümkün. Yasal düzenlemeler yapılmış gibi görünse de uygulamada ciddi eksiklikler var. Denetim mekanizmalarının etkinliği sorgulanıyor. Şeffaflık ise hala büyük bir soru işareti.

Kara para aklama, KKTC’nin ve elbette Türkiye’nin de uluslararası itibarını da tehdit eden bir konu. Finansal işlemlerin şeffaf bir şekilde izlenmesi, kara para ile mücadelede kilit role sahip. Ancak teknolojik altyapı bu konuda yetersiz.

Mağusa Limanı’na yapılan bir ihbar ile aslında bu ülkede nelerin, nasıl döndüğünü, hangi sektörlerin nasıl kullanıldığını gördük. Bir ayda 70 araç araç getirip, 1 araç satan galeriler var. Ekonomi temelli açıklaması olmayan işlerin, elbet yasal zeminde izaha muhtaç olduğunu bilmemiz gerekir

Uzun süredir, piyasa değeri 150- 200 bin sterlin civarında olan araçların bir gecede kurulan galeriler arasında defa defa satıldığını görmemiz mümkün. Üstelik, plakalanmadan, noter tasdikleri ile… Devletin verdiği noter yetkisini kötü kullanan ve kara para aklama ağına dahil olanlar var

Bir aracın 2 haftada beş kez satılması demek, 1 milyon sterlinin “yasalmış” gibi sisteme girmesi demek. Devlet vergisini almadığı gibi, aklanan kara para da tertemiz sisteme girmiş oluyor. Bu yöntemi ülkeyi yönetenler bilmiyor mu?

KKTC, çoğu zaman başka ülkelerdeki kara parayı aklayan bir ülkeye de dönüşebilir, bu son derece tehlikeli. Son geldiği iddia edilen 2.5 milyon sterlinin kaynağı İngiltere’dir. Oradaki uyuşturucu parası mı? Buraya gelecek, sonra buradan temiz bir havaleyle araç alımı adı altında yeniden İngiltere’ye gönderilecek…

Kara para ile mücadele için yasalar yapan, mafyatik tipleri tutuklayıp kolundan sürükleyerek ada dışına atan, illegal yollarla kazandığı parayla terör örgütlerini beseleyen çok sayıda tipi adaya sokmayan KKTC… Ama belli ki kişileri temizlemek yetmez. Faaliyetlerini de durdurmamız gerekiyor