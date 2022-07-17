Aynı eve yine girmeye çalıştı tutuklandı…

Haber Kıbrıs-Özel

Çatalköy’de geçtiğimiz hafta bir eve girmeye çalışan hırsız yeniden aynı evi yokladı bu kez yakalandı.

Haber Kıbrıs geçtiğimiz hafta Çatalköy’de bir eve güpegündüz hırsız girmeye çalıştığını gündeme getirmişti.

Aynı hırsız bugün söz konusu eve yeniden gitti. Eve girmeye çalışan hırsızı söz konusu eve yakın bir evde ikamet eden bir vatandaş fark etti.

Polisin devreye girmesi ile söz konusu hırsız yakalandı…

Bölge halkı tedirginlik yaşadı…

Çatalköylü vatandaşlar geçtiğimiz hafta bölgeyi mesken tutan bir hırsızdan tedirgin olmuştu.

Hırsız bölgede bulunan bir eve girmeye çalışmış, evde görevli havuzcunun durumu fark etmesi üzerine bölgeden uzaklaşmıştı. Haber Kıbrıs’a ulaşan bölge halkı durumdan rahatsızlığını dile getirmişti.

Aynı evi yeniden gözüne kestirdi…

Çatalköy’ü mesken tutan hırsız bugün geçtiğimiz hafta girmeye çalıştığı evi yeniden yokladı.

Söz konusu evin yakınlarında ikamet eden bir vatandaş seslerden şüphelendi eve yaklaştı.

Eve girmeye çalışan bir hırsızın olduğu fark eden komşu önce ev sahibine ardından polise haber verdi.

Polis kısa sürede hırsızı yakaladı…

Polis ekipleri hırsızlık olayı sonrası evin güvenlik kameralarını inceledi. Genç yaştaki hırsızın kısa sürede yakalandığı öğrenildi.

Çatalköy’ü mesken tutan hırısızın yarın Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkartılması bekleniyor.

Bu habere tepkiniz:



17/07/2022 00:06