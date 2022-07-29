Aynı iğneyle 30 çocuğa Covid-19 aşısı yaptı

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Sagar semtindeki bir okulda öğrencilere Covid-19 aşırı yapılırken, sağlık görevlisi Jitendra Rai’nin, aynı şırınga ile 30 öğrenciye Covid-19 aşısı yaptığı öğrenildi.

30 öğrenciye aynı iğneden Covid-19 aşısı yaptı

Veliler durumu fark ederek derhal okul yetkililerine ulaştı.

Sağlık görevlisi Rai, sağlık kuruluşunun sadece1 şırınga verildiğini ve kendisinin sadece verilen emirlere uyduğunu belirtti.

Madhya Pradesh eyaleti Sağlık Bakanlığı ise sağlık görevlisi Rai hakkında ihmal davası açtı. Aşı uygulanması için ekipman gönderilmesinden sorumlu sağlık yetkilisi hakkında da soruşturma başlatıldığını duyuruldu.

Tek kullanımlık şırıngaları birçok kez kullanıyorlar

HIV gibi ölümcül hastalıkların yayılmasını önlemek için Hindistan'da tek kullanımlık şırıngaların yaygın olarak kullanıldığı biliniyor. Ancak daha önce de ekipman eksikliği sebebiyle hastanelerde tek 1 şırınganın tekrar tekrar kullanıldığı kaydedildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı’nın ise Covid-19 aşıları için "bir iğne, bir şırınga, sadece bir kez" protokolünü zorunlu kıldığı öğrenildi.

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29/07/2022 11:39